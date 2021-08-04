Участники Олимпиады в Токио разыграют сегодня 17 комплектов наград

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр сегодня разыграют 17 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях по женской борьбе белорусская спортсменка Ирина Курочкина начнет путь к финалу в весовой категории 57 кг встречей с чемпионкой Азии Аншу Аншу из Индии. В мужском турнире по вольной борьбе соперником белорусского спортсмена Али Шабанова в 1/8 финала весовой категории 86 кг будет американский борец Дэвид Тейлор.

Без участия белорусских атлетов олимпийские чемпионы и призеры определятся в соревнованиях по плаванию на открытой воде, легкой атлетике, боксу, велотреку, конному спорту, греко-римской борьбе, парусному спорту, скейтбордингу и тяжелой атлетике.

В предварительных соревнованиях на главной олимпийской арене выступят белорусские легкоатлеты: Павел Мелешко, Алексей Котковец (оба - метание копья) и Виталий Жук (десятиборье). В предварительных заездах примут участие гребцы на байдарках и каноэ: Елена Ноздрева (каноэ-одиночка, 200 м), Ольга Худенко, Марина Литвинчук (обе - байдарка-одиночка, 500 м), экипаж Олег Юреня / Никита Бориков (байдарка-двойка, 1000 м).-0-