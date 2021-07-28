Участники Олимпийских игр в Токио разыграют 23 комплекта наград

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в Токио сегодня разыграют 23 комплекта наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская велосипедистка Елена Омелюсик выступит в гонке с раздельным стартом.

В полуфинальных заездах соревнований по академической гребле примут участие два белорусских экипажа: Елена Фурман и Инна Никулина (двойка парная, легковесы) и Дмитрий Фурман и Сергей Володько (двойка распашная). Для того чтобы получить возможность продолжить борьбу за медали, спортсменам в своих заездах нужно финишировать в тройке сильнейших.

Без участия белорусов определятся олимпийские чемпионы и призеры в турнирах по баскетболу 3х3, прыжкам в воду, серфингу, конному спорту, регби-7, дзюдо, тяжелой атлетике, фехтованию.

В квалификации индивидуального женского турнира по стрельбе из лука примет участие Анна Марусова. В 1/32 финала соперницей белоруски будет опытная немецкая спортсменка Лиза Унрух, которая на Играх в Рио-де-Жанейро стала серебряным призером, а на нынешней Олимпиаде завоевала бронзу командного турнира, победив белорусских лучниц.

В олимпийском бассейне в предварительных заплывах выступят Анастасия Шкурдай (100 м, вольный стиль) и Алина Змушко (200 м, брасс). Никита Циркун продолжит выступление в олимпийской регате в классе RS:X.-0-