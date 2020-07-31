Участники открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе обновили национальный рекорд

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по пулевой стрельбе, который завершился в спортивно-стрелковом комплексе имени маршала С.К.Тимошенко, обновили национальный рекорд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Авторами достижения стали Виктория Чайка и Абдула-Азиз Курди, набравшие 583 очка в упражнении "пневматический пистолет команда MIX" (стрельба на 10 м). Данный результат всего на три пункта меньше мирового рекорда.

По информации организаторов, в состязаниях приняли участие 130 спортсменов из всех регионов Беларуси, которые разыграли 12 комплектов наград. В общекомандном зачете лучшими были стрелки Брестской области, набравшие 692 очка. Второе место оставили за собой минчане - 612 баллов. Замкнули тройку сильнейших спортсмены Гродненщины, на счету которых 565 очков.-0-

Фото Министерства спорта и туризма