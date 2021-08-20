Участники парижской Олимпиады-2024 разыграют 306 комплектов наград

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20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет XXXIII летней Олимпиады в Париже представил спортивную программу Игр, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.Ожидается, что в столице Франции выступят более 10 тыс. атлетов, которые разыграют 306 комплектов наград в 32 видах спорта (всего 40 дисциплин). По сравнению с Токио-2020 в программе произошли некоторые изменения. Так, впервые в олимпийскую программу включен брейк-данс. Однако не будет бейсбола, софтбола и каратэ, которые были в японской столице.На недавних Играх в Токио было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Командный медальный зачет выиграла сборная США, в копилке которой оказалось 113 наград (39, 41, 33), на второй позиции спортсмены Китая - 88 (38, 82, 18), третье место у хозяев атлетов Японии - 58 (27, 14, 17). У команды Беларуси 7 наград (1, 3, 3) и 45-я позиция в медальном зачете.Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.-0-