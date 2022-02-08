Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 10 комплектов наград

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На XXIV зимних Олимпийских играх сегодня планируется разыграть десять комплектов наград. Это самый медальный день пекинских Игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главные надежды белорусских болельщиков связаны с биатлонистами, которые примут участие в мужской индивидуальной гонке на 20 км с четырьмя заходами на стрельбище. На дистанцию отправятся Дмитрий Лазовский, Антон Смольский, Максим Воробей и Никита Лобастов. Начало гонки на биатлонной трассе в Чжанцзякоу в 11.30 по минскому времени.

Кроме того, лыжник Егор Шпунтов выступит в спринтерской гонке. Белорусский фигурист Константин Милюков планирует откатать короткую программу.

Без белорусских атлетов будут определены чемпионы и призеры в соревнованиях по фристайлу (женщины, биг-эйр), горнолыжному спорту (мужчины, супергигант), керлингу (дабл-микст), сноуборду (женщины, мужчины, параллельный гигантский слалом), конькобежному спорту (мужчины, 1500 м), лыжным гонкам (женщины, спринт), санному спорту (женщины, одиночка).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-