Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 4 комплекта наград

14 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 4 комплекта наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В снежном парке Геньтин состоятся квалификационные состязания женского турнира по лыжной акробатике. Они должны были пройти вчера, но были перенесены из-за плохой погоды. За сборною Беларуси выступят олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Анна Гуськова, а также Анна Деруго и Анастасия Андриянова. Финальный этап также намечено провести сегодня.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по фигурному катанию (танцевальные дуэты), бобслею (женщины) и прыжкам с трамплина (мужские команды).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-