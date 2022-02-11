Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 7 комплектов наград

11 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 7 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские любители спорта сегодня будут болеть за биатлонисток Динару Алимбекову, Анну Солу, Ирину Лещенко и Елену Кручинкину, которые посражаются за награды в спринтерской гонке на 7,5 км с двумя огневыми рубежами.

В мужской лыжной гонке на 15 км классическим стилем Беларусь представят Егор Шпунтов и Александр Воронов.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по сноуборду (мужчины, хафпайп), горнолыжному спорту (женщины, супергигант), шорт-треку (женщины, 1000 м), скелетону (мужчины) и конькобежному спорту (мужчины, 10 000 м)

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрывается 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-