Участники пекинской Олимпиады сегодня разыграют 8 комплектов наград

16 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 8 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Ирина Лещенко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола попытаются повторить золотой успех белорусской команды в Пхенчхане-2018 в эстафетной гонке 4х6 км. Тогда олимпийскими чемпионками из нынешнего состава стали Алимбекова и Лещенко, выступавшие вместе с Дарьей Домрачевой и Надеждой Скардино.
В финале мужских соревнований по лыжной акробатике выступит белорусский фристайлист Станислав Гладченко. В командном спринте классическим стилем примут участие белорусские лыжники Александр Воронов и Егор Шпунтов.
Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по фристайлу (мужчины, слоупстайл), горнолыжному спорту (мужчины, слалом), лыжным гонкам (женщины, командный спринт) и шорт-треку (мужчины, эстафета; женщины, 1500 м).
Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки. Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-