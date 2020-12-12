Участники саммита МОК выразили уверенность в успешном проведении Игр в Токио и Пекине

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры олимпийского движения выразили уверенность в успешном проведении Игр в Токио и Пекине на девятом саммите МОК, который прошел в онлайн-режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Во время встречи обсужден широкий спектр вопросов, среди которых поддержка роли олимпийского и паралимпийского движения, предстоящие главные старты четырехлетия в Токио, которые пройдут летом 2021 года и зимние Игры в Пекине-2022, а также международная борьба с допингом и другие актуальные проблемы.

Участники саммита выразили уверенность в успешной организации безопасных Олимпийских игр в Токио, которые стартуют 23 июля 2021 года, и поблагодарили оргкомитет за проделанную работу в последний год.

Во время онлайн-конференции отмечено: приоритетом остается здоровье всех участников Игр. Участники саммита оценили усилия по профилактике противодействию распространения COVID-19. Особо отмечена инициатива МОК в вакцинировании атлетов, иных лиц на Играх и во всем мире.

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал о реформе управления организацией. Саммит отметил необходимость более тесного сотрудничества ВАДА со Спортивным арбитражным судом в Лозанне и международными федерациями.

Председатель Комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри проинформировала участников саммита о продолжающемся широком диалоге со спортсменами по всему миру о том, как обеспечить поддержку атлетам благодаря платформе Athlete365.

Международный олимпийский комитет внимательно также следит за развитием киберспорта. В ходе саммита были затронуты вопросы и Олимпийской повестки-2020, полный отчет о которой будет сделан на 137-й Сессии МОК в марте 2021 года в Афинах.-0-