Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 21 комплект наград

30 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в японской столице сегодня разыграют 21 комплект наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Из представителей Беларуси неплохие шансы подняться на олимпийский подиум имеет дзюдоистка Марина Слуцкая. В первом поединке состязаний в весовой категории свыше 78 кг соперницей белоруски будет представительница Тринидада и Тобаго Габриэлла Вуд.

В 1/8 финала индивидуального турнира по стрельбе из лука белоруска Анна Марусова встретится с итальянской спортсменкой Лучиллой Боари.

Виктория Чайка продолжит соревноваться за попадание в число восьми финалисток турнира по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 м.

На Национальном стадионе японской столицы стартует легкоатлетический турнир. Сегодня в квалификации соревнований по прыжкам в высоту выступят белорусы Максим Недосеков и Дмитрий Набоков. В сектор для метания диска выйдет Евгений Богуцкий. Алена Дубицкая начнет состязания по толканию ядра, а Виолетта Скворцова выступит в квалификации соревнований в тройном прыжке.

Соперником белорусского боксера Владислава Смягликова в четвертьфинале весовой категории 91 кг будет новозеландский спортсмен Давид Нюка.

В олимпийском бассейне белорусские пловцы примут участие в комбинированных эстафетах 4х100 м.

В парусной регате продолжит соревноваться Татьяна Дроздовская ("Лазер-Радиал").-0-