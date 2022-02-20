Участники XXIV зимних Олимпийских игр сегодня разыграют 5 последних комплектов наград

20 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 5 последних комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительный день Олимпиады определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по горнолыжному спорту (микст, параллельный слалом), лыжным гонкам (женщины, масс-старт, 30 км), керлингу (женщины), бобслею (мужчины, четверки) и хоккею (мужчины).

Белорусские спортсмены завершили свои выступления на пекинских Играх с двумя серебряными медалями. Сначала биатлонист Антон Смольский завоевал серебро в индивидуальной гонке, а затем его успех повторила фристайлистка Анна Гуськова, которая стала второй в состязаниях лыжных акробаток. Белорусские атлеты принимали участие в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки.

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Закрытие Игр состоится сегодня на Национальном стадионе китайской столицы.-0-