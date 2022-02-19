Участники XXIV зимних Олимпийских игр сегодня разыграют 8 комплектов наград

19 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Участники XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине сегодня разыграют 8 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предпоследний день Олимпиады представители Беларуси завершат свои выступления в Пекине. Последними выступят белорусские конькобежцы, которые примут участие в масс-стартах. В женских соревнованиях на ледовые дорожки выйдут Марина Зуева и Евгения Воробьева, в мужских - Игнат Головатюк.

Без белорусов сегодня определятся чемпионы и призеры в соревнованиях по фристайлу (мужчины, хафпайп), горнолыжному спорту (микст, параллельный слалом), лыжным гонкам (мужчины, масс-старт, 50 км), керлингу (мужчины), фигурному катанию (спортивные пары) и бобслею (женщины, двойки).

Всего на пекинской Олимпиаде разыгрываются 109 комплектов наград в семи видах спорта. За олимпийские медали спорят представители 91 команды. Белорусские атлеты выступают в шести видах спорта: биатлон, фристайл, конькобежный спорт, горные лыжи, фигурное катание, лыжные гонки.

Закрытие Игр состоится 20 февраля.-0-