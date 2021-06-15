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15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участников Игр в Токио могут депортировать за нарушение антикоронавирусных правил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси. Такие требования содержатся в обновленном своде правил организаторов для атлетов, опубликованном на официальном сайте МОК. Отмечается, что в случае грубых нарушений ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, предусматриваются штрафы, отстранение от участия в соревнованиях и принудительная депортация. К числу нарушений относятся отказ носить маску, соблюдать дистанцию; посещение мест, заранее не одобренных для посещения организаторами; отказ проходить медицинский осмотр. Обновленные правила для журналистов, намеревающихся освещать Игры, а также для членов делегаций и обслуживающего персонала сборных будут также опубликованы на этой неделе. XXXII Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа, Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Общий бюджет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио из-за переноса стартов на год увеличился до $15,8 млрд.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!