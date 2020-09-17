УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков ЛЧ и ЛЕ

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций определил претендентов на звание лучших игроков прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В шорт-лист ЛЧ включены по три футболиста в каждом игровом амплуа, причем из 12 номинантов 9 представляют триумфатора чемпионской Лиги - мюнхенскую "Баварию".
На награды претендуют:
вратари - Кейлор Навас ("Пари Сен-Жермен", Франция), Мануэль Нойер ("Бавария", Мюнхен, Германия), Ян Облак ("Атлетико", Мадрид, Испания);
защитники - Давид Алаба, Алфонсо Дейвис, Йозуа Киммих (все - "Бавария);
полузащитники - Томас Мюллер, Тьяго Алькатрана (оба - "Бавария"), Квин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия);
нападающие - Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе, Неймар (оба - "Пари Сен-Жермен").
В решающем поединке чемпионской Лиги футболисты "Баварии" одолели в Лиссабоне "Пари Сен-Жермен" с минимальным перевесом - 1:0. Это шестая виктория мюнхенского клуба в главном турнире Старого Света.
На звание лучшего игрока Лиги Европы претендуют аргентинский полузащитник Эвер Банега, выступавший за испанскую "Севилью", бельгийский форвард итальянского "Интера" из Милана Ромелу Лукаку и португальский полузащитник Бруну Фернандеш, который начинал сезон в лиссабонском "Спортинге", а затем перешел в английский "Манчестер Юнайтед".
Победителем Лиги Европы в шестой раз в истории стала "Севилья", обыгравшая в финале "Интер" с результатом 3:2.-0-