УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал состав символической сборной чемпионата Европы, завершившегося в минувшее воскресенье в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В команду Евро-2020, которую определили технические наблюдатели УЕФА, вошли пять итальянцев (чемпионов континента) - голкипер Джанлуиджи Доннарумма, защитники Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола, полузащитник Жоржиньо и форвард Федерико Кьеза. Из состава вице-чемпионов Европы англичан в звездный состав вошли защитники Кайл Уокер и Гарри Магуайр и нападающий Рахим Стерлинг. Кроме того, в команду попали полузащитники Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания) и Педри (Испания), а также нападающий Ромелу Лукаку (Бельгия).

Лучшим игроком Евро-2020 был признан Джанлуиджи Доннарумма. Лучшим молодым игроком стал Педри. Лидерами бомбардирской гонки оказались португалец Криштиану Роналду и чех Патрик Шик, забившие по 5 мячей. Лидер португальской сборной сыграл уже в пяти финальных стадиях ЧЕ, забив в них 14 мячей, что является рекордом.

Прошедший 16-й по счету чемпионат Европы оказался самым результативным в истории: в 51 матче команды забили 142 мяча (в среднем 2,78 гола за игру).

В финале Евро-2020 сборная Италии одолела команду Англии в серии послематчевых пенальти - 3:2 (игровое время - 1:1)

Следующий чемпионат Старого Света планируется провести в 2024 году на футбольных аренах Германии.-0-