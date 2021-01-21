УЕФА назвал составы команд 2020 года по версии болельщиков

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подвел итоги голосования болельщиков, определивших символические команды 2020 года. В опросе приняли участие почти 6 млн любителей футбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состав мужской команды минувшего года вошли пять представителей победителя Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии" - голкипер Мануэль Нойер, защитники Йозуа Киммих и Алфонсо Дэвис (Канада), полузащитник Тьяго Алькантара (Испания), перешедший затем в английский "Ливерпуль", а также лучший бомбардир ЛЧ польский форвард Роберт Левандовски. Кроме игроков немецкого клуба в символическую сборную попали Серхио Рамос ("Реал", Мадрид, Испания), Вирджил ван Дейк (Нидерланды; "Ливерпуль", Англия), Криштиану Роналду (Португалия; "Ювентус", Турин, Италия), Кевин де Брейне (Бельгия; "Манчестер Сити", Англия), Лионель Месси (Аргентина; "Барселона", Испания) и Неймар (Бразилия; "Пари Сен-Жермен", Франция).

Большая часть женской символической команды - футболитски французского "Лиона", который в 2020 году в седьмой раз стал триумфатором чемпионской Лиги: вратарь Сара Буадди, защитницы Венди Ренар, Люси Бронз (Англия), полузащитницы Амандин Анри, Дельфин Каскарино, Сара Бьорк Гуннарсдоттир (Исландия) и Кадейша Бьюкинен (Канада). Кроме них в сборную включены защитница Магдалена Эрикссон (Швеция; "Челси", Лондон, Англия), Кейра Амрауи (Франция; "Барселона", Испания), форварды Даниэль ван де Донк (Нидерланды, "Арсенал", Лондон, Англия) и Пернилле Хардер (Дания, "Вольфсбург", Германия).

Опрос болельщиков проводился с 30 ноября 2020 года по 6 января 2021-го, после чего специальные рабочие группы УЕФА подвели итоги и утвердили полученные данные. Все проголосовавшие примут участие в розыгрыше VIP-путешествия на финалы женской и мужской Лиги чемпионов УЕФА.-0-