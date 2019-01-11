UEFA объявил состав Команды года - 2018 по версии болельщиков

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) опубликовал на своем официальном сайте состав Команды года - 2018 по версии болельщиков.

Состав символической сборной определен по итогам голосования на сайте UEFA, в котором приняли участие более 1,8 млн интернет-пользователей.

Вратарем Команды года стал игрок клуба "Барселона" Марк-Андре тер Стеген, завершивший 2018 год четырьмя подряд матчами без пропущенных мячей. В роли защитников оказались Серхио Рамос ("Реал"), Рафаэль Варан ("Реал"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Марсело ("Реал"). Полузащитниками болельщики выбрали Н'Голо Канте ("Челси"), Луку Модрича ("Реал"), Эдена Азара ("Челси"). В тройку нападающих вошли звездные бомбардиры: действующий чемпион мира Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), знаменитый аргентинец Лионель Месси ("Барселона") и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду ("Ювентус").-0-