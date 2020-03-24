УЕФА официально перенес финальные матчи континентальных кубковых турниров

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально принял решение отложить финалы еврокубковых турниров, которые были запланированы на май 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19 в Европе, УЕФА отложил финал Лиги чемпионов, который должен был состояться 30 мая в Стамбуле, финал Лиги Европы (27 мая, Гданьск) и финал женской Лиги чемпионов (24 мая, Вена). Решение о новых датах проведения решающих поединков континентальных клубных турниров примет рабочая группа УЕФА, которую возглавляет президент УЕФА Александер Чеферин.

Ранее на год был перенесен чемпионат Европы-2020, а также финальные стадии Лиги наций, молодежный чемпионат Европы и женский чемпионат Европы, намеченные на июнь-июль 2021 года.

Кроме того, в свете развития ситуации с распространением коронавируса перенесены и матчи турниров по мини-футболу. В частности, "Финал четырех" Лиги чемпионов, который должен был пройти 24-26 апреля в Минске.-0-