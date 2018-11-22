22 ноября, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал предварительный календарь второго сезона Лиги наций на сезон-2020/2021. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

В первом сезоне Лиги наций Беларусь успешно выступила в лиге D и в следующем сыграет в дивизионе С.

Жеребьевка группового этапа Лиги наций состоится зимой 2020 года. Первый тур планируется провести 3-5 сентября, второй - 6-8 сентября, третий - 8-10 октября, четвертый - 11-13 октября, пятый - 12-14 ноября, шестой - 15-17 ноября.-0-