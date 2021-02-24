УЕФА отменил юношеские чемпионаты Европы 2021 года

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отменить финальные этапы юношеских чемпионатов Европы (U-19), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение принято в связи с пандемией COVID-19 и связанными с этим ограничениями при пересечении границ. Во время консультаций национальные футбольные федерации поддержали решение исполкома УЕФА.

Финальная стадия континентального первенства среди девушек до 19 лет должна была пройти в Беларуси с 21 июля по 2 августа. Юноши должны были сыграть в Румынии.-0-