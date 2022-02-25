УЕФА перенес финал Лиги чемпионов в Париж

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финальный поединок футбольной Лиги чемпионов - 2021/2022 перенесен из российского Санкт-Петербурга в Париж. Такое решение принято сегодня на внеочередном заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, решающий матч главного клубного турнира Старого Света пройдет 28 мая на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

На сегодняшнем заседании исполнительный комитет УЕФА также постановил, что российские и украинские клубы, сборные, участвующие в турнирах УЕФА, будут обязаны проводить свои домашние матчи на нейтральных стадионах до дальнейшего уведомления.

Кроме того, исполком УЕФА решил оставаться в режиме ожидания для созыва дополнительных внеочередных заседаний на регулярной основе, если это будет необходимо, для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решений в случае необходимости.-0-