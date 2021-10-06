УЕФА представил логотип чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. УЕФА на своем официальном сайте представил логотип чемпионата Европы-2024 по футболу, который пройдет в Германии, сообщает БЕЛТА.

Торжественную церемонию посетили президент УЕФА Александер Чеферин, исполняющий обязанности главы Футбольного союза Германии (ФСГ) Райнер Кох, директор турнира Филипп Лам, а также мэры Дортмунда, Дюссельдорфа, Гельзенкирхена и Штутгарта вместе с представителями других принимающих городов, высокопоставленными представителями немецкого правительства и почетными гостями. В рамках мероприятия состоялось впечатляющее световое шоу, кульминацией которого стало представление логотипа ЕВРО-2024.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил: "Прекрасно, что логотип ЕВРО-2024 появился на свет на легендарном "Олимпиаштадион". Теперь у турнира есть индивидуальный бренд, отражающий наши совместные амбиции вместе с Футбольным союзом Германии и принимающими городами - провести ЕВРО для всех! В течение месяца мы будем объединены футболом в сердце Европы".

Директор ЕВРО-2024 Филипп Лам заявил: "ЕВРО-2024 будет чемпионатом для всех. С нетерпением ждем возможности принять у себя в Германии болельщиков со всей Европы и со всего мира летом 2024 года, чтобы организовать настоящий футбольный праздник. Логотип и бренд турнира идеально отражают это послание".

В рамках ЕВРО-2024 в июне-июле 2024 года состоится 51 матч. Полное расписание игр, которые примут десять городов Германии, будет утверждено в начале 2022 года.

В логотипе сочетаются шесть цветов, общих для всех 55 флагов европейских стран, а также очертания берлинского "Олимпиаштадиона", где пройдет решающий поединок турнира.

"Бренд продвигает идею Евро, открытого для всех и поощряющего многообразие. Футбол — область, где каждый должен чувствовать себя как дома, и запуск бренда стал первым шагом на пути к обустройству этого дома на Евро-2024 в Германии. Активы бренда — от логотипа до узоров и видео — отдают должное разнообразию болельщиков и европейского футбола", — говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Отметим, что в Германии уже проходил чемпионат Европы в 1988 году. Также там проводились чемпионаты мира — в 1974 и 2006 годах.-0-