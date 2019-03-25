УЕФА представил талисман чемпионата Европы 2020 года по футболу

Скиллзи вместе с Лив Кук и Тобиасом Бексом. Фото УЕФА

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) презентовал официального маскота чемпионата Европы - 2020, который представляет собой человечка по прозвищу Скиллзи, сообщает БЕЛТА.

Имя талисмана от английского skills - навыки. Официальное представление состоялось перед матчем отборочного турнира Нидерланды - Германия (2:3). В презентации приняли участие ведущие футбольные фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс.

Ранее состоялся выпуск официального трейлера Your Move ("Теперь твой ход"), которым УЕФА сигнализирует о намерении переосмыслить культуру традиционных талисманов чемпионатов, сделав упор на культуру уличного футбола и фристайлеров.

Первый официальный талисман чемпионата Европы был создан к турниру 1980 года - им стал герой сказки Карло Коллоди Пиноккио. В 2012 году финальная стадия европейского первенства проходила в Польше и Украине, где талисманами выступили Славек и Славко, а в 2016-м - мальчик в бутсах и плаще Супер Виктор.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.-0-