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УЕФА проведет новый клубный турнир в 2021 году

Спорт 03.12.2018 | 08:38
Во время заседания. Фото УЕФА
Во время заседания. Фото УЕФА

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил на заседании в Дублине создание третьего клубного турнира. Такая информация размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

Новый турнир (рабочее название UEL2) впервые состоится в 2021 году и пройдет по той же схеме, что Лига чемпионов УЕФА и Лига Европы. Формат соревнований включает групповой этап (восемь групп по четыре команды) и плей-офф.

Новый турнир предусматривает 141 матч за 15 игровых дней, точно так, как и в Лиге Европы. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Подробная схема турнира распределения финансов и солидарных выплат командам, а также другие детали - название/бренд соревнований, система коэффициентов и коммерческая стратегия - будут разработаны в 2019 году.

Матчи нового турнира планируется проводить по четвергам. Игры Лиги чемпионов - по вторникам и средам. УЕФА также принял решение о проведении финалов всех клубных турниров на одной неделе - в среду состоится решающая игра нового турнира, в четверг финал пройдет в Лиге Европы, а в субботу - в Лиге чемпионов.

УЕФА гарантирует в новом турнире участие клубов по меньшей мере 34 ассоциаций.-0-

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Теги
турнир, УЕФА, футбол
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