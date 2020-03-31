УЕФА проведет видеоконференцию с обсуждением переноса матчей

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 апреля планирует провести очередную видеоконференцию, посвященную дальнейшему развитию событий в связи с пандемией коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для участия в видеоконференции приглашены генеральные секретари всех 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА. Они будут ознакомлены с результатами деятельности двух рабочих групп и обсудят предложения по возможным вариантам переносов матчей. Также будет обсуждаться ситуация во всех соревнованиях под эгидой УЕФА среди сборных и клубов, положение дел с контрактами и трансферной системой в европейском футболе. Генеральным секретарем ассоциации "Белорусская федерация футбола" является Сергей Жардецкий.

Как сообщалось, в результате кризиса, вызванного вирусом COVID-19 в Европе, УЕФА на год перенес чемпионат Европы-2020, а также финальные стадии Лиги наций, молодежный чемпионат Европы и женский чемпионат Европы, намеченные на июнь-июль 2021 года. Также отложены финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и финал женской Лиги чемпионов, "Финал четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу, который должен был пройти 24-26 апреля в Минске.-0-