УЕФА уточнил места проведения финалов клубных турниров

Турецкий Стамбул будет хозяином решающего поединка ЛЧ в 2021-м году. Фото УЕФА

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уточнил места проведения континентальных клубных турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В связи с изменением формата нынешней Лиги чемпионов турецкий Стамбул будет хозяином решающего поединка ЛЧ в 2021-м, а не в этом году. В 2022 году финал главного клубного турнира Старого Света примет российский Санкт-Петербург, в 2023-м - немецкий Мюнхен, в 2024-м британский Лондон. Финал чемпионской Лиги текущего сезона пройдет 23 августа в португальском Лиссабоне.

По тем же причинам на год сдвинулись и места проведения финалов второго по рангу турнира - Лиги Европы. В 2021 году его примет польский Гданьск, в 2022-м - испанская Севилья, в 2023-м - венгерский Будапешт. В нынешнем сезоне решающий поединок ЛЕ состоится 21 августа в немецком Кельне.

Матч за европейский Суперкубок-2020 пройдет в Будапеште, а не в португальском Порту. В 2021 году Суперкубок будет разыгран в североирландском Белфасте, в 2022-м - в финском Хельсинки, в 2023-м - в российской Казани.

Также сегодня исполком УЕФА решил провести финал нынешнего сезона женской Лиги чемпионов 30 августа в испанском Сан-Себастьяне. Места следующих решающих поединков женской ЛЧ остались без изменения: шведский Гетеборг (2021), итальянский Турин (2022), нидерландский Эйндховен (2023).-0-