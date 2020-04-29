УЕФА выделил национальным футбольным ассоциациям Европы 236,5 млн евро

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 236,5 млн евро 55 национальным ассоциациям на борьбу с последствиями COVID-19. Такое решение принято на заседании исполкома УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Таким образом, каждая из 55 стран, входящих в УЕФА, получит по программе HatTrick по 4,3 млн евро. При этом каждая национальная футбольная федерация сможет самостоятельно распределять эти средства. УЕФА отмечает, что все запланированные платежи будут произведены в ранее установленные сроки.

Программа помощи HatTrick является одной из крупнейших, когда-либо запущенных спортивными организациями. Ее реализация началась после чемпионата Европы 2004 года. Общий объем средств, выделенных УЕФА национальным футбольным ассоциациям Старого Света по этой программе, к 2024 году достигнет 2,6 млрд евро.-0-