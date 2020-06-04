UEG определил даты ЧЕ по спортивной и художественной гимнастике

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз гимнастики (UEG) определил даты проведения чемпионатов Европы, перенесенных из-за пандемии коронавируса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Решение было принято во время консультаций с организационными комитетами и основано на складывающейся эпидемиологической обстановке. Чемпионат Европы по художественной гимнастике, который изначально должен был пройти с 21 по 24 мая, состоится в Киеве 26-29 ноября.

Континентальный форум по мужской спортивной гимнастике Баку примет с 9 по 13 декабря, а с 17 по 20 декабря в столице Азербайджана пройдет женский чемпионат Европы.

Формат турниров сохранится прежним, соревнования останутся отборочными на Олимпийские игры в Токио.-0-