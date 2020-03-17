UEG отменил чемпионаты Европы по художественной и спортивной гимнастике, а также континентальный форум по прыжкам на батуте

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз гимнастики (UEG) отменил проведение чемпионатов Европы по спортивной гимнастике среди мужчин и женщин, по прыжкам на батуте и художественной гимнастике, которые должны были состояться в мае 2020 года. Такая информация размещена на официальном сайте организации.

Не исключено, что соревнования проведут во втором полугодии. Более подробная информация появится в конце апреля. Отметим, что многие из отмененных турниров являются отборочными на Олимпийские игры в Токио.

"Приоритетом для нас является безопасность спортсменов, их окружения, болельщиков и партнеров. Учитывая сложившуюся ситуацию, считаем, что перенос соревнований является оптимальным решением", - сказал президент UEG Фарид Гаибов, комментируя решение об отмене континентальных чемпионатов.-0-