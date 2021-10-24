"Уфа" и "Рубин" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Уфы" сыграли вничью с казанским "Рубином" в домашней встрече 12-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На 19-й минуте игры уфимцы вышли вперед после пенальти, который реализовал Гамид Агаларов. Через 15 минут после начала второй половины матча защитник хозяев поля Юрий Журавлев срезал мяч в свои ворота, установив окончательный результат - 1:1.

Позже действующий чемпион страны "Зенит" примет в Санкт-Петербурге футболистов московского "Спартака". В Грозном местный "Ахмат" встретится с "Уралом" из Екатеринбурга.

Ранее "Краснодар", который тренирует белорусский специалист Виктор Гончаренко, разгромил на своей арене гостей из "Нижнего Новгорода" - 4:1. Белорусский защитник Александр Мартынович вновь не играл из-за травмы.

Московский ЦСКА со счетом 3:1 победил у себя дома самарские "Крылья Советов". Белорусский защитник гостей Дмитрий Прищепа на поле не выходил. Футболисты "Ростова" разгромили на своем стадионе тульский "Арсенал" - 4:0. Московское "Динамо" победило на своей арене гостей из "Химок" со счетом 4:1.

В последнем матче этого тура 25 октября московский "Локомотив", за который выступают белорусы Виталий Лисакович и Кирилл Зинович, у себя дома сыграет с футболистами "Сочи".

Турнирную таблицу возглавляют "Зенит", "Динамо" и ЦСКА, у которых по 23 очка, на два балла меньше у "Краснодара" и "Сочи".-0-