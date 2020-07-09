UFC и Parimatch достигли договоренностей о продолжении сотрудничества

Один из ведущих букмекерских холдингов Parimatch и крупнейший мировой ММА-промоушн UFC объявили о продлении партнерского соглашения до конца 2021 года, в рамках которого Parimatch остается эксклюзивным беттинг-партнером UFC на территории СНГ.

По условиям контракта Parimatch получает интегрированное присутствие бренда на самых ожидаемых боях года во всемирно известном октагоне UFC. Среди прочих партнерских договоренностей - присутствие бренда Parimatch на всех оффлайн-мероприятиях на территории России и СНГ, а также интеграция в русскоязычные аккаунты UFC в Instagram и на Youtube, аудитория которых уже превышает 4 миллиона человек.

Первый долгосрочный контракт UFC и Parimatch заключили в июле 2018 года. За весь период сотрудничества брендам удалось провести ряд заметных активаций, брендинг Parimatch был интегрирован в 15 ивентов UFC. Кроме того, несколько бойцов промоушна, среди которых легендарный Конор Макгрегор, являются бренд-амбассадорами Parimatch.

- У UFC и Parimatch много общего. Нас объединяет не только флагманская позиция в своей нише. UFC - настоящие бойцы не только в октагоне, но и по жизни, как и Parimatch, - прокомментировала Юлия Лешкова, заместитель директора Parimatch Belarus. - Мы гордимся быть частью грандиозного спортивного события, шоу мирового масштаба, в свою очередь разрабатывая и продвигая активности, повышающие интерес к спорту. UFC - это крупнейший ММА-промоушен с миллионами поклонников по всему миру, а Parimatch - тяжеловес в индустрии беттинга. Это идеальный союз, который является глобальным шагом для продвижения смешанных единоборств во всем мире, популяризации UFC на территории Республики Беларусь.

Коллаборация является беспрецедентным событием в расширении географии смешанных единоборств, а также предоставляет обеим компаниям больше возможностей для сохранения лидерских позиций в маркетинговой стратегии. Результатом партнерства, уверены стороны, станет увеличение клиентских баз на ключевых рынках.

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