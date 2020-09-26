26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над подмосковным "Витязем" в матче чемпионата КХЛ. Встреча в столице Башкортостана завершилась в пользу хозяев льда со счетом 6:5 (2:3, 2:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Весомый вклад в победу уфимцев внес белорусский хоккеист Евгений Лисовец. Защитник отличился первый раз в сезоне, сравняв счет в середине третьего периода. Кроме того, на его счету два силовых приема и блокирование одного броска. Еще один белорус Дмитрий Коробов отметился тремя угрозами воротам соперников и силовым приемом. Помимо Евгения Лисовца шайбы у "Салавата" забрасывали: Дмитрий Кугрышев, дважды Родион Амиров, Илья Баранов и Алексей Пустозеров.

В составе "Витязя" бомбардирский счет пополнили: Джастин Дэнфорт, Федор Малыхин, Святослав Гребенщиков, Каспарс Даугавиньш и Маттиас Теденбю. Стоит отметить, что латвийский игрок подмосковной команды, помимо взятия ворот отметился тремя результативными передачами и довел их число в чемпионате КХЛ до 150-ти.

В еще одном матче игрового дня "Спартак" одержал победу над хабаровским "Амуром", прервав серию из четырех поражений. Подопечные Олега Знарка выиграли со счетом - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). В команде из столицы России отличились Максим Цыплаков, Сергей Широков и Лукаш Радил. У "тигров" шайбу престижа забросил Томаш Зогорна.

Поединок рижского и московского "Динамо" не состоялся. Команде из Латвии было присуждено техническое поражение за неявку на матч. Подопечные Петериса Скудры находятся на карантине из-за вспышки коронавируса.

Рижанам была дана возможность выставить на матч с московскими одноклубниками резервный состав, но они не стали этого делать и по регламенту КХЛ были за это наказаны. Отметим, что на 1 октября назначена встреча динамовцев Риги с минчанами. Судьба этой встречи находится под вопросом.-0-