Уфимскому "Салавату Юлаеву" засчитано техническое поражение в матче КХЛ

Фото ХК "Салават Юлаев"
8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уфимскому "Салавату Юлаеву" засчитано техническое поражение в несостоявшемся матче чемпионата КХЛ против "Трактора" из Челябинска. Такая информация содержится на официальном сайте Лиги, сообщает БЕЛТА.
Поединок в Уфе должен был пройти 7 ноября, но из-за вспышки заболеваний гриппом среди игроков "Салавата" его отменили. После этого дружина из столицы Башкортостана была отправлена на недельный карантин.
Тесты игроков на коронавирус показали отрицательный результат.
"Салават Юлаев" с 38 очками после 28 игр идет на третьей позиции в таблице Восточной конференции. "Трактор", набравший 44 очка в 29 матчах, занимает там же второе место.-0-