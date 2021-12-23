UIPM создал рабочую группу по замене конкура в современном пятиборье

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз современного пятиборья (UIPM) создал рабочую группу по замене конкура другой дисциплиной в этом виде спорта. Информация об этом размещена на официальном сайте организации, сообщает БЕЛТА.

В роли экспертов выступят маркетологи, представители СМИ и спортсмены, включая десять участников Олимпиад. Сообщается, что рабочая группа впервые соберется в январе 2022 года. На встрече участники обсудят реформу в современном пятиборье и замену пятой дисциплины - конного спорта - на новый вид программы.

Напомним: в начале ноября UIPM объявил, что конкур будет исключен из программы современного пятиборья после Олимпийских игр 2024 года в Париже. Это решение было принято после инцидента на Играх в Токио. Во время женских соревнований немка Ким Райзнер несколько раз ударила кулаком коня, на котором выступала ее подопечная Анника Шлой. Тренера дисквалифицировали и отстранили от Игр за жестокое обращение с животным.

Решение убрать конкур из программы стартов по современному пятиборью раскритиковали многие именитые атлеты, призвавшие руководство UIPM уйти в отставку.-0-