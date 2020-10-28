UIPM утвердил новый формат турнира по современному пятиборью для Олимпиады-2024

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) утвердил измененный формат проведения соревнований к Играм XXXIII Олимпиады 2024 года в Париже, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Новый формат предполагает изменение временных сроков проведения соревнований и должен составить 90 минут, из которых 20 минут занимает турнир по выездке, 15 минут - по фехтованию, 10 минут - по плаванию и 15 минут - кросс со стрельбой. Между каждой дисциплиной пятиборья предусмотрен 10-минутный перерыв. Нововведения должны повысить динамику турнира и сделать его более привлекательным для телевизионной трансляции.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит заявку UIPM об изменении формата соревнований 7 декабря на своем заседании.-0-