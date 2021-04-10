Украинец Дмитрий Чумак выиграл золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинец Дмитрий Чумак выиграл золото чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории 109 кг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победитель поднял в сумме двоеборья вес 407 кг (181 кг+226 кг). Серебряным призером по итогам двух упражнений стал болгарин Христо Христов - 406 кг (186 кг+220 кг). Третье место занял россиянин Тимур Наниев – 401 кг (184 кг+ 217 кг).

На счету белорусской сборной пять медалей различного достоинства. Два серебра в двоеборье и рывке выиграл Петр Асаенок (96 кг). Кроме того, Геннадий Лаптев (61 кг) и Сергей Шаренков (102 кг) выиграли малые бронзовые награды чемпионата Европы по тяжелой атлетике в рывке, а Дарья Наумова (76 кг) стала обладательницей малой бронзы в упражнении толчок.

Завтра, 11 апреля в мужских соревнованиях выступят Андрей Арямнов и Эдуард Зезюлин (оба – свыше 109 кг). В женских стартах Беларусь представит Екатерина Андрейковец (свыше 87 кг). -0-