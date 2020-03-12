Украинка Екатерина Бех стала первой в спринте на юниорском ЧЕ по биатлону

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинка Екатерина Бех заняла первое место в спринтерской гонке на чемпионате Европы среди юниоров в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Екатерина Бех преодолела дистанцию в 7,5 км за 24 мин. 50,2 сек. Второе место заняла француженка Лаура Буко (отставание 21,4 сек.). На третьей позиции расположилась россиянка Анастасия Шевченко (отставание 33,5 сек.).
Лучший результат среди белорусских спортсменок показала Карина Ануфриенко - 59-е место. Ее партнерша по команде Дарья Кудаева стала 67-й, Алина Пильчук - 69-й.
Как сообщалось, белорус Дмитрий Лазовский занял девятое место в аналогичной гонке.
Продолжатся соревнования 14 марта сингл-микстом и смешанной эстафетой. Завершится юниорский чемпионат Европы 15 марта пасьютами.-0-