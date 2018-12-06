Украинка Юлия Джима победила в индивидуальной гонке на КМ по биатлону в Поклюке, лучшая из белорусок Ирина Кривко - 14-я

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинка Юлия Джима выиграла в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победительница не допустила ни одного промаха и пробежала дистанцию в 15 км с результатом 43 мин. 06,6 сек. (0+0+0+0). Второе место у Моники Хойниш из Польши, которая уступила украинке всего 5,9 сек. Маркета Давидова (Чехия) финишировала третьей, допустив один промах и уступив 16,5 сек.

Лучшей из белорусок стала Ирина Кривко, которая разместилась на 14-м месте итогового протокола - +1 мин. 09,3 сек. (0+0+1+0) Выступающая за белорусскую команду Ирина Кручинкина заняла 44-е место - +3 мин. 20,9 сек. (0+1+1+0), Дарья Юркевич показал 54-й результат - +4 мин. 12,4 сек. (0+0+0+2). Динара Алимбекова допустила четыре промаха и заняла 65-ю позицию итогового протокола - +4 мин. 48,2 сек., Анна Сола на 70-м месте - +5 мин.19,2 сек. (1+1+1+1).

Этап Кубка мира в Словении продолжится 7 декабря спринтерской гонкой у мужчин.-0-