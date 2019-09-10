Украинская спортсменка Анна Рыжикова: состязания в Минске организованы на очень высоком уровне

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратная чемпионка II Европейских игр украинка Анна Рыжикова, выигравшая забег на 400 м с барьерами, в беседе с журналистами отметила, что матчевая встреча Европа - США, как и Европейские игры, организованы на очень высоком уровне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень нравится в Минске. Была тут на II Европейских играх и приехала снова. Как тогда, так и сейчас организация состязаний на очень высоком уровне. Все продумано до мелочей. Откровенно говоря, только рада, что в Минске проходят столь масштабные соревнования, ведь эта страна для меня стала почти родной", - призналась спортсменка.

Она отметила, что старт в Минске для нее будет заключительной возможностью проверить свои силы перед чемпионатом мира. К планетарному форуму Анна Рыжикова собирается готовиться в Украине, где проанализирует свое выступление во время матча Европа - США и проведет работу над ошибками.

Сегодня на дорожках и в секторах минского стадиона "Динамо" определяются победители в 19 видах программы, после чего станет известно, кто выиграл исторический матч Европа - США.

В каждом виде программы выступают по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 спортсменов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-