Украинская спортсменка Анна Рыжикова: состязания в Минске организованы на очень высоком уровне

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 10 сентября 2019
Минск Переменная облачность +17°C
Версия для слабовидящих

Новости
23:02 Анастасия Мирончик-Иванова: поддержка белорусских болельщиков помогла победить команде Европы Спорт
22:58 Президент Узбекистана подписал закон об использовании атомной энергии в мирных целях В мире
22:37 Минский матч легкоатлетов Европы и США запомнится надолго - участники Спорт
22:32 Впервые присвоен суверенный рейтинг государству. Самый высокий получила Швейцария В мире
22:30 Победителей легкоатлетического матча Европа - США наградили на стадионе "Динамо" Спорт
22:29 Команда Европы выиграла смешанную эстафету в матче с легкоатлетами США Спорт
22:17 Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в МИД Ганы Политика
22:15 Турецкий спортсмен Рамиль Гулиев: было бы здорово провести в Минске ЧМ по легкой атлетике Спорт
22:07 Исаченко рассказал о планах по строительству жилья для минчан в Смолевичах и Руденске Регионы
22:06 Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли португальцам в квалификации ЧЕ Спорт
21:55 "Белпочта" проведет конкурс профмастерства 11-13 сентября в Минском районе Регионы
21:54 Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске Спорт
21:45 Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европа - США Спорт
21:38 Польский метатель диска Петр Малаховский о матче Европа - США в Минске: таких стартов должно быть больше Спорт
21:33 Эльвира Герман заняла третье место в барьерном беге на 100 м в матче легкоатлетов Европы и США Спорт
21:28 Борьба двух сильнейших легкоатлетических континентов притягивает зрителей - Кристина Тимановская Спорт
21:19 Украинская спортсменка Анна Рыжикова: состязания в Минске организованы на очень высоком уровне Спорт
21:14 Белоруска Кристина Тимановская заняла 6-е место в беге на 200 м в матче Европа - США, выиграла американка Бриттани Браун Спорт
21:02 Украина благодарна руководству Беларуси за предоставление площадки для мирных переговоров - Кизим Политика
20:58 Европейцы заняли 3 первых места в прыжках с шестом в состязании легкоатлетов Старого и Нового Света Спорт
20:49 В Толочинском районе при лобовом столкновении погиб водитель легковушки Происшествия
20:47 Малыщик: надеюсь, что легкоатлетические матчи Европа - США станут хорошей традицией Спорт
20:29 Выставка немецкого художника Германа Бусса "Полесская элегия. Потерянная земля" открылась в Минске Культура
20:29 Легкоатлет из Боснии и Герцеговины Амель Тука: хотелось бы побывать в Минске еще не раз Спорт
20:20 Дарья Борисевич заняла 6-е место в забеге на 1500 м в матче Европа - США, победила американка Кейт Грейс Спорт
20:14 Испанский атлет Орландо Ортега: я тронут приемом болельщиков на стадионе Спорт
20:00 Метательница молота Анна Малыщик заняла 2-е место в матче Европа - США Спорт
19:44 Национальный архив готовит проекты к 80-летию воссоединения Западной Беларуси с БССР Общество
19:40 Сборные Аргентины и Испании вышли в 1/2 финала мужского ЧМ по баскетболу Спорт
19:31 Трамп отправил советника по нацбезопасности Болтона в отставку В мире
Все новости
Все новости
Спорт
10 сентября 2019, 21:19

Украинская спортсменка Анна Рыжикова: состязания в Минске организованы на очень высоком уровне

Анна Рыжикова
Анна Рыжикова

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратная чемпионка II Европейских игр украинка Анна Рыжикова, выигравшая забег на 400 м с барьерами, в беседе с журналистами отметила, что матчевая встреча Европа - США, как и Европейские игры, организованы на очень высоком уровне, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мне очень нравится в Минске. Была тут на II Европейских играх и приехала снова. Как тогда, так и сейчас организация состязаний на очень высоком уровне. Все продумано до мелочей. Откровенно говоря, только рада, что в Минске проходят столь масштабные соревнования, ведь эта страна для меня стала почти родной", - призналась спортсменка.

Она отметила, что старт в Минске для нее будет заключительной возможностью проверить свои силы перед чемпионатом мира. К планетарному форуму Анна Рыжикова собирается готовиться в Украине, где проанализирует свое выступление во время матча Европа - США и проведет работу над ошибками.

Сегодня на дорожках и в секторах минского стадиона "Динамо" определяются победители в 19 видах программы, после чего станет известно, кто выиграл исторический матч Европа - США.

В каждом виде программы выступают по 8 атлетов (по 4 представителя от Европы и США). Победители в своих дисциплинах получат по 7 тыс. евро призовых, участники, занявшие вторые места, - по 5 тыс., третьи места - по 4 тыс. евро. Участие в турнире принимают около 350 спортсменов, белорусскую сборную в составе команды Европы на турнире представляют 14 атлетов.-0-

Теги
Европа легкая атлетика мнения соревнования США
Новости рубрики Спорт
Анастасия Мирончик-Иванова: поддержка белорусских болельщиков помогла победить команде Европы
Джош Томпсон Минский матч легкоатлетов Европы и США запомнится надолго - участники
Победителей легкоатлетического матча Европа - США наградили на стадионе "Динамо"
Команда Европы выиграла смешанную эстафету в матче с легкоатлетами США
Турецкий спортсмен Рамиль Гулиев: было бы здорово провести в Минске ЧМ по легкой атлетике
Во время матча. Фото АБФФ Футболисты молодежной сборной Беларуси проиграли португальцам в квалификации ЧЕ
Главное
Во время встречи Без больших отсрочек и с акцентом на кадры - Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки
Лукашенко привел отношения Беларуси и России в пример другим странам
Легкоатлетический матч Европа - США в Минске. Итоги финального дня соревнований
Сведения переписи населения станут базисом для решений в экономической и социальной сферах - Румас

Топ-новости

Команда Европы победила сборную США в легкоатлетическом матче в Минске
От международной безопасности до размещения ракет США - что обсуждали в Минске Лукашенко и Патрушев
Минский матч легкоатлетов Европы и США запомнится надолго - участники
Анастасия Мирончик-Иванова стала лучшей в прыжках в длину в матче легкоатлетов Европа - США
Groupe Renault открыла в Беларуси крупнейший автоцентр Renault и LADA
Новый размер удержания средств с нанимателей для выплаты зарплаты устанавливается с 10 сентября
Эльвира Герман заняла третье место в барьерном беге на 100 м в матче легкоатлетов Европы и США
Белорусские аграрии почти на 97% выполнили госзаказ по зерну
Метательница молота Анна Малыщик заняла 2-е место в матче Европа - США
Около $40 млн иностранных инвестиций привлечено для строительства крупнейшего в Беларуси ветропарка
Михаил Захаров покинул пост главного тренера минской "Юности"
Ипатов об эволюции избирательного права и перспективах электронного голосования
Тарифы на услуги ЖКХ в 2020 году будут повышаться в два этапа - Кухарев
Трамп отправил советника по нацбезопасности Болтона в отставку
Лабораторию промышленной робототехники открыли в Брестском техническом университете
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.