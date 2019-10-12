Украинские футболисты обыграли литовских в квалификации Евро-2020

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины одержали пятую победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После достаточно легкой победы в гостях над Литвой, команда Андрея Шевченко не испытала трудностей и в домашней встрече против этой же сборной.

Победу украинцам принес голевой дубль Руслана Малиновского. На 29-й минуте он здорово обырался с Марлосом и открыл счет. На 58-й минуте уроженец Житомира удвоил преимущество своей команды, исполнив штрафной удар.

Еще в одном поединке квалификационной группы В сборная Португалии победила Люксембург – 3:0.

Положение команд: Украина - 16 очков (6 матчей), Португалия – 11 (5), Сербия – 7 (5), Люксембург – 4 (6), Литва 1 (6).

Результаты встреч, состоявшихся 11 октября в других группах:

А – Черногория – Болгария – 0:0. Чехия – Англия – 2:1. Положение команд: Англия 12 очков (5 матчей), Чехия – 12 (6), Косово – 8(5), Черногория – 3 (6), Болгария – 3 (6).

Н – Турция – Албания – 1:0, Исландия – Франция – 0:1, Андорра – Молдова – 1:0. Положение команд: Турция – 18 очков (7 матчей), Франция – 18(7). Исландия – 12 (7), Албания – 9(7), Андорра – 3(7), Молдова – 2 (7).