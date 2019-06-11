Украинские футболисты обыграли Люксембург в квалификации Евро-2020

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины одержали третью победу в отборочном турнире чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После крупной победы над сербами (5:0) в предыдущем туре подопечные Андрея Шевченко с трудом одолели куда более скромную команду Люксембурга - 1:0. Роман Яремчук открыл счет на 6-й минуте игры, но большего украинцам добиться не удалось. Еще в одном вчерашнем поединке квалификационной группы В сборная Сербии разгромила в Белграде футболистов Литвы - 3:0. Турнирное положение: Украина - 10 очков (4 матча), Люксембург - 4 (4), Сербия - 4 (3), Португалия - 2 (2), Литва - 1 (3).

Результаты встреч, состоявшихся 10 июня в других группах:

А - Чехия - Черногория - 3:0, Болгария - Косово - 2:3. Положение команд: Англия - 6 (2), Чехия - 6 (3), Косово - 5 (3), Болгария - 2 (4), Черногория - 2 (4).

D - Дания - Грузия - 5:1, Ирландия - Гибралтар - 2:0. Положение команд: Ирландия - 10 (4), Дания - 5 (3), Швейцария - 4 (2), Грузия - 3 (4), Гибралтар - 0 (3).

F - Фарерские острова - Норвегия - 0:2, Испания - Швеция - 3:0, Мальта - Румыния - 0:4. Положение команд: Испания - 12 (4), Швеция - 7 (4), Румыния - 7 (4), Норвегия - 5 (4), Мальта - 3 (4), Фарерские острова - 0 (4).

G - Северная Македония - Австрия - 1:4, Польша - Израиль - 4:0, Латвия - Словения - 0:5. Положение команд: Польша - 12 (4), Израиль - 7 (4), Австрия - 6 (4), Словения - 5 (4), Северная Македония - 4 (4), Латвия - 0 (4).

Сборная Беларуси свой матч 4-го тура в группе С проведет сегодня на поле "Борисов-Арены" против команды Северной Ирландии. В Майнце футболисты Германии примут эстонцев. Положение команд: Северная Ирландия - 9 (3), Германия - 6 (2), Нидерланды - 3 (2), Эстония - 0 (2), Беларусь - 0 (3).-0-