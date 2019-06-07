Украинские футболисты первыми вышли в полуфинал молодежного ЧМ

Во время матча. Фото официального сайта турнира

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Украины стали первыми полуфиналистами молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в стартовом поединке четвертьфинальной стадии украинцы одолели соперников из Колумбии с минимальным счетом - 1:0. Победный гол на 11-й минуте встречи забил Данило Сикан.

Соперник украинской команды по полуфиналу определится после сегодняшнего матча Италия - Мали.

Еще два четвертьфинала пройдут 8 июня: США - Эквадор, Сенегал - Республика Корея.

Полуфиналы состоятся 11 июня, их неудачники 14 июня встретятся в матче за бронзу, а победители 15 июня поспорят за чемпионский титул.

На прошлом молодежном первенстве планеты золото завоевали англичане, победившие в решающем поединке венесуэльцев, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие сверстников из Уругвая.-0-

Фото официального сайта турнира