Украинские футболисты первыми вышли в полуфинал молодежного ЧМ

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Украины стали первыми полуфиналистами молодежного чемпионата мира (U-20), который проходит в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке четвертьфинальной стадии украинцы одолели соперников из Колумбии с минимальным счетом - 1:0. Победный гол на 11-й минуте встречи забил Данило Сикан.
Соперник украинской команды по полуфиналу определится после сегодняшнего матча Италия - Мали.
Еще два четвертьфинала пройдут 8 июня: США - Эквадор, Сенегал - Республика Корея.
Полуфиналы состоятся 11 июня, их неудачники 14 июня встретятся в матче за бронзу, а победители 15 июня поспорят за чемпионский титул.
На прошлом молодежном первенстве планеты золото завоевали англичане, победившие в решающем поединке венесуэльцев, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие сверстников из Уругвая.-0-
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