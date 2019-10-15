Украинские футболисты победили Португалию и вышли на Евро-2020

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины одержали шестую победу в отборочном турнире чемпионата Европы-2020, обыграв португальцев со счетом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Победу над действующими чемпионами Европы, португальцами обеспечили голы Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

Первый раз команда Андрея Шевченко отличилась на 6-й минуте. После подачи углового головой бил Сергей Кривцов. Вратарь португальцев Руй Патрисиу отбил мяч перед собой. Яремчук на добивании был точен – 1:0.

Второй гол украинцев был забит на 27-й минуте. Андрей Ярмоленко замкнул передачу Виталия Миколенко с левого фланга.

Во втором тайме португальцы сократили разрыв в счете после гола с пенальти Криштиану Роналду. Судья не только показал на точку после того, как мяч угодил в руку Степаненко, но и удалил Тараса с поля.

В оставшееся время украинцы отчаянно отбивались и добились победы, которая вывела их в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Еще в одном поединке квалификационной группы В сборная Сербии победила Литву – 2:1.

Положение команд: Украина - 19 очков (7 матчей), Португалия - 11 (6), Сербия - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва 1 (7).

Результаты других встреч, состоявшихся 14 октября:

Группа А: Болгария – Англия – 0:6, Косово – Черногория – 2:0. Положение команд: Англия 15 очков (6 матчей), Чехия - 12 (6), Косово - 11 (6), Черногория - 3 (7), Болгария - 3 (7).

Группа Н: Франция – Турция – 1:1, Исландия – Андорра – 2:0, Молдова – Албания – 0:4.

Положение команд: Турция - 19 очков (8 матчей), Франция - 19 (8), Исландия - 15 (8), Албания - 12(8), Андорра - 3 (8), Молдова - 3 (8).-0-