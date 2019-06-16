Украинские футболисты впервые выиграли молодежный чемпионат мира

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты Украины впервые стали чемпионами мира среди молодежных команд (U-20), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финальном матче со сборной Республики Корея украинцы пропустили мяч на 5-й минуте игры после пенальти, который реализовал Ли Канджин. Такое неудачное начало не сломило украинских футболистов. В конце первого тайма Виталий Супряга сравнял счет, в начале второй половины игры он оформил голевой дубль, а незадолго до финального свистка Георгий Циташвили поставил последнюю точку - 3:1.
В матче за бронзу эквадорская "молодежка" победила итальянских сверстников со счетом 1:0.
Лучшим игроком молодежного планетарного форума-2019 признан корейский полузащитник Ли Кан Ин, украинец Андрей Лунин стал лучшим голкипером турнира.
Нынешний молодежный чемпионат мира, проходивший в Польше, был 22-м по счету, он проводится раз в два года. В первом, состоявшемся в 1977 году в Тунисе, чемпионами стали футболисты Советского Союза. Через два года в Японии, сборная СССР проиграла в решающем поединке Аргентине со счетом 1:3. Лучшим игроком турнира тогда был признан 18-летний аргентинец Диего Марадона, в составе серебряных призеров выступали три представителя минского "Динамо" - защитники Виктор Янушевский, Александр Головня и форвард Игорь Гуринович. Аргентинская "молодежка" 6 раз становилась чемпионом (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007), на один титул меньше у бразильцев (1983, 1985, 1993, 2003, 2011).-0-
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