Украинские рефери рассудят матч БАТЭ и "Астаны" в плей-офф Лиги Европы

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проведут сегодня первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы против казахстанской "Астаны", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру, которая пройдет в "Астана-Арене" в Нур-Султане, будет судить украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко. Борисовчане накануне прибыли в казахстанскую столицу и вечером провели предматчевую тренировку на поле, где сегодня сыграют с чемпионами Казахстана. Одним из ведущих игроков "Астаны" является белорусский полузащитник Иван Маевский.

Футболисты БАТЭ провели тренировку в Нур-Султане перед матчем раунда плей-офф Лиги Европы против "Астаны" Первый поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между чемпионами Беларуси и Казахстана начнется в 17.00 (по минскому времени) 22 августа.

Три года назад футболисты БАТЭ и "Астаны" играли между собой на этой же стадии ЛЕ, тогда успеха по сумме двух встреч добился казахстанский клуб - 2:0 (дома) и 2:2 (в гостях).

Оба соперника начинали нынешний еврокубковый сезон в квалификации главного клубного турнира Старого Света - Лиге чемпионов. В первом круге квалификации БАТЭ одолел по сумме двух встреч польский "Пяст" из Гливице - 1:1 (дома) и 2:1 (в гостях), а затем уступил норвежскому "Русенборгу" - 2:1 (дома) и 0:2 (в гостях) и перешел в Лигу Европы, где взял верх над боснийским "Сараево" - 2:1 (в гостях) и 0:0 (дома).

Футболисты "Астаны" на старте квалификации ЛЧ уступили румынскому чемпиону "Клужу" - 1:0 (дома) и 1:3 (в гостях), а потом в Лиге Европы были сильнее андоррской "Санта-Коломы" - 0:0 (в гостях) и 4:1 (дома) и мальтийской "Валетты" - 5:1 (дома) и 4:0 (в гостях).

Сегодняшний поединок за выход в групповой этап Лиги Европы между чемпионами Беларуси и Казахстана начнется в 17.00 (по минскому времени) и будет показан в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Ответная встреча состоится 29 августа на поле "Борисов-Арены".-0-