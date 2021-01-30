Украинский биатлонист Артем Прима выиграл гонку преследования на ЧЕ

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский биатлонист Артем Прима выиграл мужскую гонку преследования на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победитель, допустивший три промаха на четырех огневых рубежах, пробежал 12,5 км за 32 мин. 11,3 сек. Второе место занял чешский стреляющий лыжник Михал Крчмарж. Он был неточен однажды, однако уступил победителю 6,6 сек. Бронзовая медаль у норвежца Ховарда Богетвейта (отставание 12,5 сек., 3 промаха).
Лучший из белорусов Роман Елетнов занял 20-е место (отставание 1 мин. 13,3 сек., 4 промаха). Илья Авсеенко стал 52-м (отставание 5 мин. 16,2 сек., 5 промахов), а Егор Казаринов - 57-м (отставание 6 мин. 44,0 сек., 11 промахов).
Завершится чемпионат Европы в Польше 31 января гонками в супермиксте и смешанной эстафетой.-0-