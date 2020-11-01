Украинский боксер Александр Усик победил Дерека Чисору на вечере бокса в Лондоне

1 ноября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Украинский боксер Александр Усик победил Дерека Чисору в главном бою вечера профессионального бокса на Wembley Arena в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Долгожданный бой между двумя спортсменами, выступающими в тяжелом весе, не обманул надежд болельщиков во всем мире. Спортсмены показали бокс очень хорошего качества. Первая половина боя прошла в равной борьбе, и отдать кому-то предпочтение было достаточно трудно. Однако затем преимущество перехватил более техничный украинец, который победил британца единогласным решением судей. Счет - 117:112, 115:113, 115:113. Для Александра Усика это 18-я победа в 18-ти боях на профессиональном ринге. Его соперник провел 42 боя, в десяти из которых уступил.

Изначально бой планировался со зрителями и должен был пройти в мае. Тогда Александр Усик заработал бы 2,2 миллиона фунтов, Дерек Чисора - 6,9 млн фунтов. Но из-за отсутствия зрителей вследствие пандемии коронавируса украинец получит 1,5 миллиона фунтов, а его соперник из Великобритании - 4 миллиона. Впрочем, это гарантированные гонорары боксеров. К ним добавятся деньги с продажи платных трансляций.

Эта виктория открыла победителю дорогу к титулу WBO в тяжелом весе, на который он стал официальным претендентом. Следующим соперником уроженца Симферополя станет победитель боя между британским чемпионом WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа и болгарским атлетом Кубратом Пулевым. Они выяснят отношения 12 декабря в Лондоне.-0-