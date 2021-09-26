Украинский боксер Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский боксер Александр Усик победил британца Энтони Джошуа в Лондоне на арене "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Один из самых долгожданных поединков профессионального бокса последнего времени продолжался все 12 раундов. В итоге судьи отдали предпочтение украинскому атлету - 116:112, 117:114, 115:113.

Бой проходил по сценарию, выгодному для Александра Усика. До пятого раунда уроженец Симферополя диктовал свои условия оппоненту. В пятом и шестом раундах британец ответил украинцу несколькими точными ударами. Далее Энтони Джошуа попытался увеличить темп поединка, но в итоге вновь пропустил серию ударов Александра Усика.

Далее украинский спортсмен продолжал диктовать свои условия, но при этом пропуская атаки соперника. В заключительном раунде Александр Усик и вовсе мог отправить Энтони Джошуа в нокаут, но тот устоял.

Таким образом, украинский боксер повторил достижение Эвандера Холифилда, выиграв звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом и объединенном тяжелом весе.-0-