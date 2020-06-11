Украинский защитник Андрей Бацула пополнил ряды ФК "Динамо-Минск"

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский защитник Андрей Бацула пополнил состав ФК "Динамо-Минск", сообщает корреспондент БЕЛТА.

28-летний украинец перешел в минское "Динамо" из бельгийского "Кортрейка" на правах годичной аренды. До этого Андрей Бацула играл в украинских клубах "Кремень" (Кременчуг), кировоградской "Звезде" и "Александрии", после чего в 2018 году перебрался в "Кортрейк".

Вчера контракт с минским "Динамо" подписал 31-летний российский голкипер Евгений Помазан.

Российский голкипер Евгений Помазан пополнил ряды минского "Динамо" 31-летний новобранец динамовского клуба - воспитанник академии краснодарской "Кубани". За годы профессиональной карьеры Евгений Помазан выступал также в московском ЦСКА, "Урале" из Екатеринбурга, "Анжи" из Махачкалы, "Спартаке" из Нальчика.

После 12 туров чемпионата Беларуси минское "Динамо" занимает 8-е место, набрав 16 очков. Следующий матч динамовцы проведут 13 июня на своей арене против мозырской "Славии", которая находится на 10-й позиции в турнирной таблице, имея 15 зачетных баллов.-0-