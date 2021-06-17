Украинцы одержали первую победу на чемпионате Европы по футболу

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Украины одержали первую победу на чемпионате Европы, обыграв команду Северной Македонии с результатом 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Бухаресте подопечные Андрея Шевченко сразу пошли в атаку и к перерыву дважды поразили ворота Столе Дмитриевски. На 29-й минуте встречи счет открыл капитан украинской команды Андрей Ярмоленко, а еще через 5 минут Роман Яремчук удвоил преимущество. Во втором тайме северомакедонские футболисты активизировались и на 57-й минуте заработали пенальти. Голкипер украинцев Георгий Бущан отразил удар с точки Эгана Алиоски, но он тут же добил мяч в сетку. На 83-й минуте уже украинцы получили право на пенальти, но Руслан Малиновский не смог переиграть вратаря соперников и результат не изменился. В первом туре предварительной группы С украинцы проиграли команде Нидерландов (2:3), которая сегодня сыграет в Амстердаме с футболистами Австрии. На старте австрийцы победили северомакедонцев со счетом 3:1.

В матче квартета В футболисты Бельгии сегодня встретятся в Копенгагене с датчанами. В первом туре бельгийцы разгромили россиян - 3:0, а датчане уступили финнам - 0:1. Вчера российская сборная одолела команду Финляндии со счетом 1:0.

Накануне определился первый участник плей-офф. Им стала сборная Италии, которая одержала вторую викторию, обыграв швейцарцев с крупным счетом 3:0. В первом туре состязаний группы А итальянцы с таким же результатом разгромили команду Турции. Турки вчера уступили Уэльсу со счетом 0:2. Турнирное положение после двух туров: Италия - 6 очков, Уэльс - 4, Швейцария - 1, Турция - 0.

Расклад игр второго тура в остальных квартетах:

Е - Швеция - Словакия (18 июня), Испания - Польша (19 июня);

D - Англия - Шотландия (18 июня), Хорватия - Чехия (19 июня);

F - Венгрия - Франция (19 июня), Португалия - Германия (19 июня).

Матчи группового этапа завершатся 23 июня, после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также четыре лучшие команды, которые финишируют третьими.

Решающий поединок 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золото впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-